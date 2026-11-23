ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವರರಿಗೆ ತಲಾ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ದೈತ್ಯ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 100 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಈ ಮಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮಥುರಾ: ವಿವಾಹದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೂವಿನ ಹಾರ ಮತ್ತು ನೋಟುಗಳ ಹಾರ ಧರಿಸಿದ ವರರನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಥುರಾದ ಸುರಿರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಹೋದರರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆದ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಸಮಾರಂಭವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ವರರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೈತ್ಯ ಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು 100 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಈ ಮಾಲೆಗಳ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಸಮಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇಡೀ ಘಟನೆ ಮಥುರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಿರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಗ್ಲಾ ಫೋಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕುಶಾಲ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಹಾ ರಾಘವ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಆಚರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಗೋವರ್ಧನದಲ್ಲಿರುವ ಮುದ್ಸೇರಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕಾಮನ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಂದೋಲಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಭೂರಾ ಠಾಕೂರ್ ಮದುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ರಾಜ ಮನೆತನದ ವೈಭವ
ಸೋದರ ಮಾವ ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇಬ್ಬರೂ ವರರಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೈತ್ಯ ಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಹೊಸ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಲೆಯು ಸರಿಸುಮಾರು 100 ಅಡಿ ಉದ್ದವಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೂಮಾಲೆಗಳ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ತೂಕವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ವರರನ್ನು ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಈ ಬೃಹತ್ ಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲದ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರಿಗೆ, ಈ ದೃಶ್ಯವು ಒಂದು ರಾಜಮನೆತನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನಿಸಿದ್ದು ನಿಜ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ಷಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಹಾರಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ವರರು ರೈತ ನಾಯಕ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸೋದರಳಿಯರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಹೂಮಾಲೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ನಗದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹೂಮಾಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿಜವಾದ ಹಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ತನಿಖೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಮದ ದೃಢೀಕರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾಗ್ಲಾ ಫೋಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಈಗ ಮಥುರಾದಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.