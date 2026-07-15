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- ಕಣ್ಣೀರಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಅಜ್ಜಿ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಳೆಯಬೇಡಿ.. ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಪ್ಸರಾ
ಕಣ್ಣೀರಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಅಜ್ಜಿ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಳೆಯಬೇಡಿ.. ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಪ್ಸರಾ
ಅಪ್ಸರಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೋವೆಂದರೆ ಅವರ ಅಕ್ಕ ವರ್ಷಾ ಅವರ ನೆನಪು. ಅಜ್ಜಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದವಳು ವರ್ಷಾ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ವರ್ಣನಾತೀತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟ ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು...
ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ನಿಧನ: ಮೊಮ್ಮಗಳ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಅಪ್ಸರಾ ಕೊಟ್ಟ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರವೇನು?
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅದ್ಭುತ ಧ್ವನಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಆಳಿದ 'ಗಾನಕೋಗಿಲೆ' ಎಸ್. ಜಾನಕಿ (S Janaki) ಅಮ್ಮ ಇಂದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಇಡೀ ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ. ಆದರೆ, ಈ ದುಃಖದ ನಡುವೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿವಾದವೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಜ್ಜಿಯ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಪ್ಸರಾ (Apsara) ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ "ಕಣ್ಣೀರು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗದ ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಕಂಡು "ಅಜ್ಜಿ ಸತ್ತರೂ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಬೇಸರವಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದವು. ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಸರಾ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯ ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಉತ್ತರ!
ಸಿನಿಮಾ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋವು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರಿಗೆ, ಅಪ್ಸರಾ ಅವರ ಮೌನ ಹಾಗೂ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಪ್ಸರಾ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳೇ ಬೇರೆ. "ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹನಿಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಬೇಡಿ. ದುಃಖ ಎಂಬುದು ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಸ್ತುವಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಾಕಾರರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವನ್ನು ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಎಂದು ನೋಡುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣವಾಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಅಜ್ಜಿಯೇ ತನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮರೆಯಲಾಗದ ಅಕ್ಕ 'ವರ್ಷಾ' ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ
ಅಪ್ಸರಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೋವೆಂದರೆ ಅವರ ಅಕ್ಕ ವರ್ಷಾ ಅವರ ನೆನಪು. ಅಜ್ಜಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದವಳು ವರ್ಷಾ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ವರ್ಣನಾತೀತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟ ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ವರ್ಷಾ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ಸಾವು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಜರ್ಜರಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅಂದು ಅಕ್ಕನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವು ಇಂದಿಗೂ ಮಾಸಿಲ್ಲ. "ನಿಜವಾಗಿ ಇಂದು ಅಜ್ಜಿಯ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದವಳು ವರ್ಷಾ. ಆದರೆ ಅವಳೇ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ನಾನಾದರೂ ಅಳದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕಿತ್ತು" ಎಂಬ ಅಪ್ಸರಾ ಮಾತುಗಳು ಕಲ್ಲು ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಕರಗಿಸುವಂತಿದೆ.
ಮೌನವೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಿರುಚಾಟ!
"ದುಃಖ ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಮೌನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮವನ್ನು ದಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುವ ಅಪ್ಸರಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರ ಖಾಸಗಿ ನೋವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ಇಬ್ಬರೂ ಈಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯೇ ನನಗೆ ಈಗ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ನಗಿಸಿ-ಅಳಿಸಿದ್ದ ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮನ ಮೊಮ್ಮಗಳು, ನಿಜ ಜೀವನದ ವಿರಹ ವೇದನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಘನತೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದು ಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ. ಅಪ್ಸರಾ ಅವರ ಈ ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಡೆಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
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