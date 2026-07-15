ಶನಿಯಿಂದ ಹಣದ ಮಳೆ, 2026 ರ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುವ 5 ರಾಶಿ
Saturn Transit 2026 Good Fortune for 5 Zodiac Signs Until 2027 ಶನಿ ಸಂಚಾರ 2026: 2026ರ ಕೊನೆಯಿಂದ 2027ರ ವರೆಗೆ, ಶನಿ ದೇವನು 5 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಶನಿ ನೇರ ಚಲನೆಗೆ ಮರಳಿದಾಗ, ಅದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಶುಕ್ರನನ್ನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ, ಶುಕ್ರನ ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹವಾದ ಶನಿಯು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ನೇರ ಚಲನೆಗೆ ಮರಳುವ ಶನಿ ದೇವನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಾಧಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೀವನವು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಶನಿ ದೇವನು ನೇರ ಚಲನೆಗೆ ಮರಳುವುದರಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಶನಿಯ ವಕ್ರ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ನೀವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ನೀವು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲಿದ್ದೀರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಶನಿ ದೇವನ ವಕ್ರ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಶನಿ ದೇವನು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ದೂರವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಮನೆ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಹರಿವಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಾದಿದೆ. ಇವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.