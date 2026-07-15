ನಟಿಯ ಈ ಹೋರಾಟದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅತೀವ ನೋವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನೀವು ಗೆದ್ದು ಬರುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ" ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ. ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಈ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿಗೆ ಈಗ ಜೀವನದ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆ!
‘ಕಲ್ಲರಳಿ ಹೂವಾಗಿ’ ನಟಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್; ಕಾಯಿಲೆ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರೋ ನಟಿ!
ಈ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಲಾಂ ಅನ್ನಲೇಬೇಕು!
ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಹೊಳೆಯುವ ಬೆಳಕಿನ ಹಿಂದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ನೋವುಗಳು, ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನಗುವಿನ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸುವ ನಟ-ನಟಿಯರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಡಲನ್ನು ಈಜಲೇಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಉಮಾಶಂಕರಿ. ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಹಾಗೂ ದಿಗ್ಗಜ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಉಮಾಶಂಕರಿ (Umashankari), ತಮಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (Breast Cancer) ಇರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡನಾಡು ಮರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನೆನಪಿನಂಗಳದ ‘ಉಪ್ಪಿದಾದಾ’ ಸುಂದರಿ!
ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಮಾಶಂಕರಿ ಎಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ಉಪೇಂದ್ರ ಅಭಿನಯದ ‘ಉಪ್ಪಿದಾದಾ MBBS’ ಚಿತ್ರದ ಆ ಮುಗ್ಧ ಅಭಿನಯ ಅಥವಾ ‘ಕಲ್ಲರಳಿ ಹೂವಾಗಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಸಹಜ ನಟನೆ. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ವಾರಸುದಾರರಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಈ ಚೆಲುವೆ, ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದ್ದರು. ತಮಿಳಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಸೊಕ್ಕತ್ ತಂಗಮ್’ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕಾಂತ್ ಅವರ ತಂಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದಾಗ ಇಡೀ ತಮಿಳುನಾಡು ಇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 19ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಇವರು, ತಾರಾ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಸರಳತೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರು.
ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಿಂದ ದೂರ, ಸಂಸಾರದ ಕಡೆಗೆ ಪಯಣ:
2006ರಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಉಮಾಶಂಕರಿ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿದರು. ‘ರಸಿಕರ್ ಮಂದ್ರಂ’ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಕಡೆಯ ತೆರೆಯ ಕಾಣಿಕೆಯಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಲೈಮ್ಲೈಟ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಿಧಿಯಾಟವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ.
ಸೋಲದ ಹಠ, ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ:
ತಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ತಿಳಿದಾಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉಮಾಶಂಕರಿ ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಹಾಗೂ ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಂತಿತ್ತು. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಳಲಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಸೋಲೊಪ್ಪಲು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲವೇ ತನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ನಟಿ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ:
ಉಮಾಶಂಕರಿ ಅವರ ಈ ಹೋರಾಟದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅತೀವ ನೋವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನೀವು ಗೆದ್ದು ಬರುತ್ತೀರಿ, ಹಳೆಯ ಉಮಾಶಂಕರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ" ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ. ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಈ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ, ಜೀವನದ ಈ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ‘ವಿನ್ನರ್’ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಆಶಯ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮನೋಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಮಾಶಂಕರಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾರೈಸೋಣ.