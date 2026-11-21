ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾಹವು ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಯ ವೀಸಾ ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಿಳೆಯ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಸಂವಿಧಾನದ 19(1)(ಇ) ವಿಧಿಯಡಿ ಈ ಹಕ್ಕು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾಹವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಯ ವೀಸಾ ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹಕ್ಕು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕಳಾಗಿರುವ ಲಿಸಾ ಹಾಲ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಎಂಬಾಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ವಿದೇಶಿಯರ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಮೂರು ಮದುವೆ!
ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ, ಅದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಇ-ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವೀಸಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ (X-1)/ಸಂಗಾತಿಯ ವೀಸಾ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ತನಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಇದು ಮಹಿಳೆಯ ಮೂರನೇ ಮದುವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿತು. ಮಹಿಳೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಲಸೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರ ಹಿಂದಿನ ವಿವಾಹಗಳು, ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವಾಹವು ವಲಸೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ಮಹಿಳೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಎಂಬ ಅಂಶವು ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವೀಸಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ (X-1) ವೀಸಾವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಉಲ್ಲೇಖ
ಲೂಯಿಸ್ ಡಿ ರೇಡ್ಟ್ Vs ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಸಂವಿಧಾನದ 21 ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, 19(1)(ಇ) ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ನೆಲೆಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವಿವಾಹದ ಸಿಂಧುತ್ವ ಅಥವಾ ನೈಜತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ವಲಸೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಇನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 18, 2026 ರಂದು ವಿವಾಹ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮುಂದೆ ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ, ಮಹಿಳೆ ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ, 1954 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ವಿವಾಹ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರು. ದಂಪತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪತಿ ಯಾವುದೇ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಹ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮದುವೆ ನಿಜವಾದದ್ದೇ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇರುವುದು ಅರ್ಜಿದಾರ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ವೀಸಾ ಹಕ್ಕು ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲಷ್ಟೇ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಕೋರ್ಟ್, ಹೀಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹಕ್ಕು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.