ಪತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಪತ್ನಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವ ಬದಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ದೆಹಲಿ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಲವು ಪುರುಷರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಡಿಮಾಂಡ್ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಸಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ದುಡಿದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪತ್ನಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಆತಂಕ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಲವಾರು ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ನೀಡುವ ಆದೇಶಗಳು ಪುರುಷರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡುವುದು ಇದೆ. ಹೆಣ್ಣಿನದ್ದೇ ತಪ್ಪಿದ್ದರೂ, ಜೀವನಾಂಶದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ದುಡಿದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಪರಿಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದಾಗ ಪುರುಷರ ಗೋಳು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪು, ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಜೀವ ತರಿಸುವಂತಿದೆ. ಆ ತೀರ್ಪು ಎಂದರೆ, ಪತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಹೆಂಡತಿಯು, ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜೀವನಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಲಿಂಗ ಆಧರಿತ ಊಹೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಪತಿ ತನ್ನ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಪತ್ನಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 20,000 ಮಧ್ಯಂತರ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಪತ್ನಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ರೂ. 60,646 ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ ಪತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅವಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಾಂಶದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಾದಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ತನಗೆ ಆ ಮೊತ್ತದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಸಿದರು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ಹೇಳಿದೆ?
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಾ. ಚಿಲ್ಲಕೂರ್ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಪತಿಯ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಮಧ್ಯಂತರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರು. ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಡಂದಿರೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಊಹೆಯಿಂದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು. "ಪತ್ನಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ಆದಾಯವು ಗಂಡನ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಹೆಂಡತಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಡುಬರದಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುರುಷರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಗಂಡನೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬಾರದು" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡನಂತೆಯೇ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಪತ್ನಿಯ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯವು ಗಂಡನ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗಮನಿಸಿತು. "ಆಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ 1,00,000 ರೂ. ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಆಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪತಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 60,646 ರೂ. ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 20,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾದ ಆದೇಶವು ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸೇರಿಸಿತು.