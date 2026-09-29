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- ‘5 ವರ್ಷ ಪೋಷಕರಿಂದ ದೂರವಿರಿ’... ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ Relationship Coach ಕೊಟ್ಟ ವಿಚಿತ್ರ ಸಲಹೆ!
‘5 ವರ್ಷ ಪೋಷಕರಿಂದ ದೂರವಿರಿ’... ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ Relationship Coach ಕೊಟ್ಟ ವಿಚಿತ್ರ ಸಲಹೆ!
Relationship Tips: ಈಗಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿಗಳು, ದಂಪತಿಗಳು, ಮದುವೆಯಾದ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ರಿಲೇಶನ್ ಶಿಪ್ ಕೋಚ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಮದುವೆಯಾದ ಐದು ವರ್ಷ ಪೋಷಕರಿಂದ ದೂರ ಇರಿ
ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಮೊದಲ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ರಿಲೇಶನ್’ಶಿಪ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ ಅಜಯ್ ಕೆ ಪಾಂಡೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೆಸಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಪತ್ನಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ
ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿಯ ಆಸೆ, ಕನಸು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಪತಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಟೀಕೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು
‘ಹೀಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕು’, ‘ಹೀಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡು’ ಎಂಬ ನಿರಂತರ ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪತ್ನಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿ ತನ್ನಂತೆಯೇ ಇರಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು.
ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಸಮಯ ಕೊಡಿ
ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ ದಂಪತಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯ ಕಳೆದುಹೋಗಬಾರದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಗಾತಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿ
ಸಂಗಾತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ತರಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ.
Privacy ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ
ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಖಾಸಗಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಜಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಭಯ ಅಥವಾ ತೀರ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರೈವೆಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ Space ಅಗತ್ಯ
ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಸಕ್ತಿ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು.
ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನ ಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬಹುದು
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬದುಕುವುದರಿಂದ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಣ್ಣ-ಸಣ್ಣ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ತು ಹತ್ತಿರ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
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