ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಹದ್ದರ್ಪುರದಲ್ಲಿ, ವರ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪೇಠ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ 3,465 ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಚಿಂತನಶೀಲ ಕಾರ್ಯವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬಹದ್ದರ್ಪುರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಹದ್ದರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಾಹವೊಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಆಚರಣೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು - ಹೂಮಾಲೆಗಳು, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಅದ್ದೂರಿ ಔತಣ. ಆದರೆ ನಂತರ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದವು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ವರ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪೇಠ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ 3,465 ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ₹34.6 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮರಾಠವಾಡ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಂದೇಡ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 55 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕಂದಾರ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವರನ ಕೃತ್ಯವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಅವರ ಚಿಂತನಶೀಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ
ಪೇಠ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬವು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನೂ ಹೊರಗಿಡದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕುಟುಂಬವು ಗ್ರಾಮದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ನಿವಾಸಿಯು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ನವೀಕರಣದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಂತರ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿರಲು ಕುಟುಂಬವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ದಾನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ
“ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ದಾನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಜನರ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು” ಎಂದು ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಅನುಪ್ ಪೆಠ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ನಾಂದೇಡ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಿವಾಹವು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಠಾತ್ ಅಪಘಾತಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಿತು. ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾವು ಕಡಿತ, ಮಿಂಚಿನ ಹೊಡೆತಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ವಿರಳವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.