ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಬೋಟ್ ವಿಹಾರದ ಫೋಟೋ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಗು ಯಾರೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಈ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕೆಸರೆರಚಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಲ್ಚಲ್ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಥರಹೇವಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಜೊತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಗು ಯಾರು ಎಂದು ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಗು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗಿರಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸ್ಥಳ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಳಿಕ ಫೋಟೋ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬಳಕೆದಾರ
ಈಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರ ಅವಿ ದಾಂಡಿಯಾ ಈ ಫೋಟೋದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಗು ಯಾರದ್ದು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋಟೋ ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಲೇಕ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ನದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಮಗು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ರವಿಯ ಮಗ ಆರ್ಯಮನ್, ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಹಿಳೆ ರವಿಯ ಪತ್ನಿ ಶಬ್ನಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿ ದಾಂಡಿಯಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗಿರಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಫೋಟೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಶ್ರೀನೇಟ್ ಫೋಟೋದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಗು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಗಿರಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ, ಯಾವಾಗ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಫೋಟೋದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಫೋಟೋದ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳ ಅಲೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಈಗ, ಅವಿ ದಾಂಡಿಯಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಮಗು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಗುರುತುಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಫೋಟೋದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ
ಅವಿ ದಾಂಡಿಯಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ನಂತರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತರರು ರಾಜಕೀಯ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳ, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೃಢೀಕರಣ ಹೊರಬರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮಗು ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದೆ.