ಮೃತ ತಂದೆ ನೀಡಿದ ಮಾತಿನಂತೆ, ವಧುವೊಬ್ಬಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಯೇ ಚಿಟ್ಟೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನಂಬಿದ ವಧು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಈ ಭಾವುಕ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಅಪ್ಪನೇ ಮೊದಲ ಹೀರೋ. ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ತನ್ನನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದುಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗಳ ಕನಸು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟವೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಧುವೊಬ್ಬಳ ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪವಾಡಸದೃಶ ಘಟನೆಯೊಂದು ಈಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೃತ ತಂದೆ ಚಿಟ್ಟೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ತಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಮಾತು:
ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಭಾವುಕ ಕಥೆಯಿದೆ. ವಧುವಿನ ತಂದೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. 'ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನ ಮದುವೆಯ ದಿನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೇನೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತಾ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಪ್ಪನಿಲ್ಲದೆಯೇ ಮದುವೆಯ ದಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ, ಮದುಮಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ನೆನಪು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಯಾವುದಾದರೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಆಕೆ ಹಪಹಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.
ಮದುವೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪವಾಡ:
ವಧು ತನ್ನ ಪತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಹಾರಿಬಂದ ಸುಂದರವಾದ ಚಿಟ್ಟೆಯೊಂದು ವಧುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಳಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಆಕೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೂವಿನ ಬೊಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಚಿಟ್ಟೆ, ನಂತರ ಹಾರಿ ಬಂದು ಆಕೆಯ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಮಿಸಿತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದ ಆ ಚಿಟ್ಟೆ, ಮದುಮಗಳು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ದುಪಟ್ಟಾದ (veil) ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಆಕೆಯ ಜೊತೆಗೇ ಇತ್ತು.
ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಮದುಮಗಳು:
ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ವಧುವಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ನೆನಪಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಯೇ ಚಿಟ್ಟೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕೆ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದಳು. ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳಲಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಇತ್ತ ವಧುವಿನ ಪತಿಯೂ ಕೂಡ ಚಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವು ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿತ್ತು.
ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ:
ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು 'ಸೈನ್ಸ್ ಗರ್ಲ್' (@sciencegirl) ಎನ್ನುವವರು ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಅಡಿಬರಹದೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ. 'ನಂಬಿಕೆಯೇ ಜೀವನ, ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.