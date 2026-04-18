ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಲ್ಲದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಸವಾಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಆಕೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ನಗು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಏ.18): ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಲ್ಲದ ಪುಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣುಮಗು, ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸಮವಯಸ್ಕರಾದ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅತೀವ ಸಂತೋಷ, ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಹಿತವಾದ ನಗು. ಗೆಳೆಯರು ಓಡುತ್ತಾ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಮಗು ಅದನ್ನು ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಕೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ನೋವು, ಸಂಕಟ ಅಥವಾ ನಿರಾಸೆಯ ನೆರಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಇಮೋಜಿಗಳು ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬಿ ಹೋಗಿವೆ. ಸೈಬರ್ ಲೋಕವನ್ನು ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯ ನಗು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೂ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ನೋಟ

ದಿವಾ ಚೌಧರಿ ಎಂಬ ಯೂಸರ್‌ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಟವಾಡಲು ತನ್ನ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಮತಿಸದಿದ್ದರೂ, ಆ ಮಗು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲಾ!" ಎಂದು ಹಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮರುಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಹಿಂಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸರ್‌ಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡುವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತನಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಇತರರು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡುವ ಆ ಮಗುವಿನ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೈಬರ್ ಲೋಕದಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಗುವಿನ ಸುತ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

