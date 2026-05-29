ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ 'ಭಾಯ್ಜಾನ್' ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇತ್ತ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ಗೆ ದಶಕಗಳ ಆಪ್ತತೆ ಇದೆ, ಅತ್ತ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೂ ಸಲ್ಮಾನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಈಗ ಈ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಸಲ್ಲೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಗಳ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ?
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 'ಡಾನ್ 3' ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡಿ, ಈ ವಿವಾದವೇ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನೆಮಾದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ನಂತರ, ಹೊಸ ಕಾಲದ 'ಡಾನ್' ಆಗಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (Ranveer Singh) ಅವರನ್ನು ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ () ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರುವ ಮೊದಲೇ ಶುರುವಾದ ಈ ಕಿತ್ತಾಟ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಟೈಗರ್' ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan) ಅವರ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ.
ಏನಿದು 45 ಕೋಟಿಯ ಹೈಡ್ರಾಮಾ?
ಯಾವಾಗ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ 'ಡಾನ್ 3' ಚಿತ್ರದಿಂದ ದಿಢೀರನೆ ಹೊರನಡೆದರೋ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಅಸಲಿ ರಗಳೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಸುನಾಮಿಯಂತೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಿ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುರಿದಿದ್ದರು. ಹೀರೋ ಹಠಾತ್ತನೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ಫರ್ಹಾನ್, ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ರಣವೀರ್ ಅವರೇ ಭರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು 'ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್' (FWICE) ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ಭಾಯ್ಜಾನ್ ಮಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ 'ಭಾಯ್ಜಾನ್' ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇತ್ತ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ಗೆ ದಶಕಗಳ ಆಪ್ತತೆ ಇದೆ, ಅತ್ತ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೂ ಸಲ್ಮಾನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಪ್ತರ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು, ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡಾಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಮುಂದಾದರು.
ರಣವೀರ್-ಫರ್ಹಾನ್ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಡಕ್ ಕ್ಲಾಸ್!
ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೂರಿಸಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಫರ್ಹಾನ್ಗೆ "ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಹಜ, ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. "ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಉಣಿಸಾಗಬಾರದು" ಎಂಬುದು ಸಲ್ಮಾನ್ ನೀಡಿದ ಖಡಕ್ ಸಲಹೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಸುಖಾಂತ್ಯದತ್ತ 'ಡಾನ್' ವಿವಾದ
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ನೀಡಿರುವ ರಣವೀರ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಹಾನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಈಗ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಜೂಹು ತನಕ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ರಣವೀರ್ ಮೇಲಿರುವ ದೂರು ರದ್ದಾಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಾನ್ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಆಫ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ 'ಅಸಲಿ ಬಾಸ್' ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಸಿನಿರಂಗದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಾನ್ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ವಿವಾದ ಮಾತ್ರ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಸದ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಸ್!