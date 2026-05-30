ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡೇಟಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ‘Puffer Fishing’. ಹೌದು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಏನಿದು ಹೊಸ ಡೇಟಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸತು ಏನಿದೆ? ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಡೇಟಿಂಗ್ ನ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್
ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ನಕಲಿ, ತೋರಿಕೆಯ ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಂತರ, ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊರ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪಫರ್-ಫಿಶಿಂಗ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೂ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಏನದು ಹೊಸ ಡೇಟಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರಿಲೇಶನ್ ಶಿಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ "ಪಫರ್-ಫಿಶಿಂಗ್" ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಪದವು ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪದವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಫರ್-ಫಿಶಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು?
ಪಫರ್-ಫಿಶಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ಹೇಗಿದ್ದೇನೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಉತ್ತಮ, ಹೆಚ್ಚು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇತರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಡೇಟಿಂಗ್ ಗೆ ಈ ಹೆಸರು "ಪಫರ್ಫಿಶ್" ಎಂಬ ಮೀನಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಮೀನು ಏನೋ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಎಂದು ಅರಿತಾಗ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉಬ್ಬಿಸಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೆಲವರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜನರು ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಹೊಗಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಜ ಜೀವನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ, ಇತರರು ತಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇತರರ ಆಕರ್ಷಕ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹಾಗೆ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಕ್ರಮೇಣ, ಇದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?
ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಂತರ, ಸತ್ಯ ಹೊರಬಂದಾಗ, ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾದಾಗ, ಅವರು ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ, ತೋರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು ಎನ್ನುವುದು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್, ಕೆಲಸ, ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮರೆಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳೇ?
ಪಫರ್-ಫಿಶಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅವರ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಮೇಜ್ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸುಳ್ಳು ತಾನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ.