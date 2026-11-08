ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ದಂಪತಿ ರುಮನ್ ಮತ್ತು ತರುಣ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ Uber Eats ಮೂಲಕ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ 1,447 ಕೆನಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1.02 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ದಂಪತಿ! ಅಸಲಿ ಕಥೆಯೇನು?
ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಶುರುವಾದ ಕೆಲಸ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ!
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ದಂಪತಿಯೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಈ ಜೋಡಿ, ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಇವರ ಅನುಭವದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ರುಮನ್ ಮತ್ತು ತರುಣ್ ಎಂಬ ದಂಪತಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ Uber Eats ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ವಿತರಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು 1.02 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ!
ಈ ದಂಪತಿ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವುದು ಇವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಏಳು ದಿನಗಳ ಪ್ರಯೋಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 1,447 ಕೆನಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 1,02,013 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ಮೋಜಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂದು ದಂಪತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರೂ, ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಖರ್ಚನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದಂಪತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 35 ಕೆನಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು 2,467 ರೂಪಾಯಿ) ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಏಳು ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 245 ಕೆನಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಊಟದ ಖರ್ಚನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಬಹುದೇ?
ದಂಪತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ 200 ಕೆನಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ!
ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದಂಪತಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣದ ಆರ್ಡರ್ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ದಂಪತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಗಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ, ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳಂತಹ ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನಿಜವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು.