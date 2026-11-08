2018ರಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ರಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಮುದ್ದಾದ ಮಗುವಿದೆ. ಕನ್ನಡದ 'ಅರಸು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರಿಯಾ, 'ಚಂದ್ರ' ಮತ್ತು 'ಕಬ್ಜ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಸಭ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೇನು ನೋಡಿ!
ನಟಿ ಶ್ರಿಯಾ ಶರಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಭ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್; ಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ತಮಾಷೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ!
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ಗಳ ವೇಳೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ. ಇದೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶ್ರಿಯಾ ಶರಣ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬನ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವರ ಪತಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಶ್ರಿಯಾ ಶರಣ್, ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ನಡೆಸಿದ್ದ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ನಟಿಯ ದೇಹದ ಕುರಿತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಮುಜುಗರದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಶ್ರಿಯಾ ಪತಿ, ರಷ್ಯಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ರಿ ಕೊಶ್ಚೀವ್ ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಯಾ ಅವರ ಪತಿ, ರಷ್ಯಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ರಿ ಕೊಶ್ಚೀವ್ ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಅಸಭ್ಯ ಮಾತು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ರಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಅಸಭ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಪತಿ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್!
ಅಸಭ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಬದಲು, ಆ್ಯಂಡ್ರಿ ಹಾಸ್ಯದ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ, 'ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸತ್ಯ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ತಮಾಷೆಯ ಮಾತು ಮುಜುಗರದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನೇ ನಗುವಿನ ಕ್ಷಣವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪತಿಯ ಕೂಲ್ ವರ್ತನೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2018ರಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ರಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಮುದ್ದಾದ ಮಗುವಿದೆ. ಕನ್ನಡದ 'ಅರಸು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರಿಯಾ, 'ಚಂದ್ರ' ಮತ್ತು 'ಕಬ್ಜ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಸಭ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಆ್ಯಂಡ್ರಿ ಅವರ ನಡೆ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.