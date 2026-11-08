ಮಾಜಿ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ತಮ್ಮ ಪುರುಷ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಂಗದ್ ಬೇದಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಗರಂತೆಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ತಮ್ಮ 'ಬ್ರೋ ಕೋಡ್' ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ 'ಬ್ರೋ ಕೋಡ್' ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರ ಸ್ನೇಹವೂ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಟೆನಿಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾರೆಯರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ತಮ್ಮ ಪುರುಷ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಂಗದ್ ಬೇದಿ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ನೇಹ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ, ಫರಾ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಂಗದ್ ಬೇಡಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ 'ಡಬಲ್ ಡೇಟ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಡೇಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಂಗದ್ ಬೇದಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ನೋಡದೆ, ತಮ್ಮ ಪುರುಷ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಾನಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ 'ಬ್ರೋ ಕೋಡ್' ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಫಿ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾನಿಯಾ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವೇನು?
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗದ್ ಬೇದಿ, ನಿಮ್ಮ ಪುರುಷ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಫಿ ಡೇಟ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾನಿಯಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಪುರುಷ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಗರಂತೆಯೇ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೂ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ಗಿಂತ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾನಿಯಾ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂದ ಫರಾ ಖಾನ್!
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಫರಾ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಸಾನಿಯಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಲವು ಪುರುಷ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಾನಿಯಾ ನಗುತ್ತಲೇ ತಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನರಂಜನೆಯ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸ್ನೇಹದ ಮಾತು
ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಲಿಂಗದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾನಿಯಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿವೆ.