Hinge ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಡೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ತಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಡ, ಸ್ನೇಹ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಎಂದು ಯುವತಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ 10 ನಿಮಿಷ ಅಸಹಜ ಮೌನ ಆವರಿಸಿತ್ತು.
Hinge ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಕೊನೆಗೆ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆದ ಯುವಕ! 10 ನಿಮಿಷ ಮೌನ
ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು!
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾಗುವುದು, ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಂತಿರುವ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಅನುಭವ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
Hinge ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದ ಯುವಕನಿಗೆ ಆ ದಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆದರು. ಪರಸ್ಪರ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮಾತುಕತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯವಿರುವವರಂತೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಯುವಕ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುವು ತಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ!
ಕೆಲಸದ ನಂತರ ಭೇಟಿಯಾದ ಈ ಜೋಡಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗದಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯುವತಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಳು.
“ನೀನು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದೀಯಾ?”
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯುವಕನಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಭೇಟಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆತ ಭಾವಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಯುವತಿ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದಾಗ ಆತನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬದಲಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ನೇಹ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಂತೆ!
ಯುವತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಳು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. Hinge ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಆಕೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಯುವಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದವು. ಯುವಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯುವತಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದ್ದಳು.
10 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಸಹಜ ಮೌನ!
ಯುವತಿ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆಯೂ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅಸಹಜ ಮೌನ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ನಡುವೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮಾತು ನಿಂತುಹೋಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳತ್ತ ಹೊರಟರು ಎಂದು ಯುವಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಯುವಕ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಬ್ಬರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಕತೆ ಅಥವಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಎದುರಿನವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.