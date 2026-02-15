ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಕೋ-ಪೈಲಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಏಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾರಣಗಳು
Pilot food rules: ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸುವ ಈ ನಿಯಮದ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಪೈಲಟ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನೇಕ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಕೋ-ಪೈಲಟ್ ಇರುತ್ತಾರೆ. ವಿಮಾನವು ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೂ ನೂರಾರು ಜನರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊದಲೇ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಹಾರ
ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಕೋ-ಪೈಲಟ್ ಆಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಕೋ-ಪೈಲಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣ
ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾರಣ 'ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನಿಂಗ್'. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೋಷವಿದ್ದು, ಅದು ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನಿಂಗ್ ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ನಿಯಮ
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೂ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇಬ್ಬರೂ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತೀವ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೆಫ್ಗಳು
ಕೆಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹೌದು. ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರವು ಕೇವಲ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೆಫ್ಗಳು (ಅಡುಗೆಯವರು) ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಿಯಮ ಮಾಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಹಾರ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಮಯದ ಅಂತರ
ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಮಯವೂ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಕನಿಷ್ಠ 30 ರಿಂದ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರವೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್ ಆದರೆ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೊದಲ ಪೈಲಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪೈಲಟ್ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣ
ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ಘಟನೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. 1982ರ ಘಟನೆ: ಬೋಸ್ಟನ್ನಿಂದ ಲಿಸ್ಬನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್, ಕೋ-ಪೈಲಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 'ಟಪಿಯೋಕಾ ಪುಡಿಂಗ್' ಸೇವಿಸಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಂದು ಇಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರವೇ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.
