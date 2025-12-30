ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅವಲಂಬನೆಯ ನಡುವಿನ ಗಡಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮಸುಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವುದೇ ಲೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹ, ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನ 'ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ' (Support System) ಆದಾಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ 'ಸ್ನೇಹಿತ' ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಹೃದಯವೊಂದು ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಒಡೆಯತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ, ಈಗ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಮೌನ ರೋದನೆ.
ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರಳಾದ ಸ್ನೇಹ; ಒನ್ಸೈಡ್ ಲವ್
ಭವ್ಯಾ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿ ಕರಾಳ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಈತ ಜೊತೆಗಿದ್ದ. ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡ, ಭವಿಷ್ಯದ ಭಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ನೀಡಿದ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಈತ ಮುಲಾಮಾಗಿದ್ದ. ಆಕೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋವಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ನಿರಂತರ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮೀರಿದ 'ಒನ್ಸೈಡ್ ಲವ್' ಚಿಗುರೊಡೆದಿತ್ತು. ಆಕೆಯೇ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದು ಆತ ನಂಬಿದ್ದ.
ಹೇಳದ ಮಾತುಗಳು
ಭವ್ಯಾ ಆತನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದಳು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಬೆಡ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸಾಮೀಪ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆಕೆಯ ವರ್ತನೆಗಳು 'ಸ್ನೇಹಿತನಿಂದ ಪ್ರೇಮಿ' ಎನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ, ಆತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಒನ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆಕೆ ಆತನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳೇ ಹೊರತು, ಪ್ರೀತಿಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮೌನವೇ ಉತ್ತರವಾದಾಗ: ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಂತರದ ಶೂನ್ಯ
ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಆತ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 'ಹೌದು' ಎನ್ನುವ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ 'ಇಲ್ಲ' ಎನ್ನುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರಾಕರಣೆಯೂ ಅಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದ್ದು ದಟ್ಟ ಮೌನ. ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಂವಹನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ, ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದೂಡುವುದು ಅಥವಾ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗುವುದು, ಆಕೆ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆತ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮೌನವೇ ಆತನ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಉತ್ತರವಾಗಿತ್ತು.
ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೋನ್ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸೇಫ್ಟಿ ನೆಟ್?
ಇಲ್ಲಿ ಭವ್ಯಾ ಆತನನ್ನು ತನ್ನ 'ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಇರುವ ಸ್ನೇಹಿತ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು 'ಎಮೋಷನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನೆಟ್' ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬೇಕಾಗುವ ಬೆಂಬಲ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೀಡದಿರುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೂ, ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ: ಇದು ಪ್ರೀತಿಯೇ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆಯೇ?
ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಯುವಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಥೆಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ ಹೇಳುವಂತೆ, 'ಆಕೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಳು, ಯೋಚಿಸಲು ಸಮಯ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.' ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಆಕೆ ಹಿಂಜರಿಯಲು ಕಾರಣ, ನೀನು ಆಕೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು 'ಆಯ್ಕೆ' (Option) ಆಗಿದ್ದೀಯೆ. ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ' ಆಯ್ಕೆ ನೀನಲ್ಲದಿರಬಹುದು' ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.