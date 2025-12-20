ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು, ತನ್ನ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ನ ಸ್ವಯಂ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕೊರತೆಯು ಬ್ರೇಕಪ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ರೀತಿ, ಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Self-care issues in a relationship:ಇದು 29 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಸ್ಟೋರಿ. ಆಕೆ ತನ್ನ 32 ವರ್ಷದ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಕೆ, ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ, ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ - ಅದುವೇ ಆತನ ಸ್ವಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ. ಇದೇ ವಿಷಯ ಈಗ ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಪ್‌ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಕೆಯ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ನ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಚಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡಲು ಕೂಡಾ ಮುಜುಗರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದಂತವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ, ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವವರೆಗೂ ತಾನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೂ, ಆತ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ 'ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಈಗ ಕೇವಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರತೆಯ ಕೊರತೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಯಾರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರಲ್ಲ

ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ, ತಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಸ್ವತಃ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಕೂಡಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಯಂ ಕಾಳಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ತೋರುತ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ತಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ತಾನು ಆತನ ಸಂಗಾತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾಯಿಯಂತೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಯ ಆಕೆಗಿದೆ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ..

ಬ್ರೇಕಪ್ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವೇ?

ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದು ಆತ ಯಾಕೆ ದಂತವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆತ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು. ಕೇವಲ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹುಚ್ಚುತನವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರವೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮುಜುಗರ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ.

ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?

ಯುವತಿಯ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು, 'ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹುಚ್ಚುತನವಲ್ಲ. ಬಾಯಿ ಕೊಳೆತಂತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರೂ ವಾಕರಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹುಚ್ಚುತನವಲ್ಲ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, 'ಆತ ನನ್ನ ಗಂಡನಂತೆಯೇ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆತ ಈಗಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ತೂಕದಿಂದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಮಧುಮೇಹವೂ ಬರಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, 'ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡ/ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ದಂತವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?!? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಪುರುಷರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ: ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವೇ? ಪುರುಷರು ದಂತವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.