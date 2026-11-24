ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಜಪಾನಿನ ದಂಪತಿ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಒಲವು ಮೂಡಿ ಲಖನೌದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮರುಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮದುವೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಲಖನೌ: ವಿಶ್ವದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳ ಜನರು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮನಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಅದೇ ರೀತಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿದೇಶಿಗರು ಉತ್ಸುಕತೆ ತೋರುವುದು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಜಪಾನ್ ದಂಪತಿ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಿ ಇದೇ ದಂಪತಿ, ಈಗ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಲಿದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಪುರೋಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದು, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ!
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಖನೌನ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಂಪತಿಯ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ಜಪಾನ್ನ ಹಿರೋ ಚಿಹರಾ ಮತ್ತು ಶಿಸು ಇಬ್ಬರೂ ಲಖನೌದ ಗೋಮತಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ವಿಧಿ ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿತು. ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮರುಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ
ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು, ಪುರೋಹಿತರು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ಏಳು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಪರಸ್ಪರ ಹಾರ ಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಇಡೀ ದೇವಾಲಯವು ಜಯಘೋಷ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು. ಜಪಾನಿನ ದಂಪತಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ವಧು ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವರನು ಕುರ್ತಾ-ಪೈಜಾಮವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ.
ದಂಪತಿಗಳು, "ಇದು ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ದಂಪತಿಗಳು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ANI ಗೆ, "ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದಂಪತಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಜಪಾನ್ ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತದ ಲಖನೌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಥೆ
ಈಗ, ಈ ದಂಪತಿ ವಿವಾಹದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಜನರು "ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರವೂ, ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಜನರು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.