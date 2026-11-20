Chanakya Niti In Kannada: ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಶತ್ರುತ್ವ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು? ಚಾಣಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
Chanakya Niti In Kannada: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯನು ಮಹಾನ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಹಾಗೂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕನಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ರಚಿಸಿದ 'ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ' ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಎಷ್ಟೋ ಮೌಲ್ಯಯುತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು? ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶತ್ರುತ್ವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು? ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚಾಣಕ್ಯ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ರಮತ್ತರಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಶತ್ರುತ್ವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳು, ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಶತ್ರುತ್ವ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ ನೀವು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಜ್ಞಾನಿಗಳು
ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅಂತಹವರ ಒಡನಾಟದಿಂದ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶತ್ರುತ್ವ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಹಿತೈಷಿಗಳು (ಶ್ರೇಯೋಭಿಲಾಷಿಗಳು)
ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಹಿತೈಷಿಗಳು. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ತಿದ್ದುವ ಇಂತಹವರೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅವರ ಸಲಹೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಜಗಳವಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೋಪ ಅಥವಾ ಆವೇಶದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಯಮ ಪಾಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ನಿಮಗಿಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
ಶಕ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಲೋಚಿಸದೆ ಶತ್ರುತ್ವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹವರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೂ ಪೈಪೋಟಿಗಿಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆರೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದೂ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಆವೇಶಕ್ಕಿಂತ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೌಟಿಲ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಚಾಣಕ್ಯನು, ತಮ್ಮ ಚತುರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದಲೇ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಕಾರಣರಾದವರು. ಅವರ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಇಂದಿನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ.
Disclaimer: ಈ ಲೇಖನವು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಬೋಧನೆಗಳು, ಪ್ರಾಚೀನ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.