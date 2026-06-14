Chetan Bhagat survival mindset: ಕಥೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿನಿಮಾಗಳವರೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ “ಸಿಂಹದಂತೆ ಘರ್ಜಿಸಿ” ಎಂದೇ ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೇಳಲು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿದರೂ, ನಿಜ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದಂತೆ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಿರಲೆಯಂತಹ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಚೇತನ್ ಭಗತ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ದೈಹಿಕ ಬಲಕ್ಕಿಂತ ಮಾನಸಿಕ ನಮ್ಯತೆ (ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ) ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುವ ಗುಣವೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಎಂದು ಆಧುನಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಲೇಖಕ ಚೇತನ್ ಭಗತ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಾಕ್ ಶೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಬಲದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ 'ಜಿರಲೆ ಸೂತ್ರ' ಹೇಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಧೈರ್ಯ, ಅಹಂಕಾರ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. ಕಥೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿನಿಮಾಗಳವರೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ “ಸಿಂಹದಂತೆ ಗರ್ಜಿಸಿ”, “ಕಾಡಿನ ರಾಜನಂತಹ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ” ಎಂದೇ ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೇಳಲು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿದರೂ, ನಿಜ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದಂತೆ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಿರಲೆಯಂತಹ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಚೇತನ್ ಭಗತ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಬಲವೊಂದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಸಿಂಹವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿರುವ ವಿಶೇಷ ಗೌರವದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮಾಜವು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಜೀವನವು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾದಾಗ ಅಥವಾ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಆ ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸಿಂಹದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಬದುಕಲು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತದೆ.
ಜಿರಲೆಗಳ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಶಕ್ತಿ
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ನಮಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಕಾಣಿಸುವ ಜಿರಲೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ನೋಡಲು ಕೂಡ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ, ಅದೇ ‘ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುವುದು’. ಜಿರಲೆಯ ಏಕೈಕ ಗುರಿ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಇತರರನ್ನು ಹೆದರಿಸುವುದಲ್ಲ. ಅದರ ಆದ್ಯತೆ ಕೇವಲ ಬದುಕುಳಿಯುವುದು (Survival) ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತೀವ್ರವಾದ ಚಳಿಯಿರಲಿ, ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಂತಹದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತು ಬರಲಿ, ಜಿರಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿರುತ್ತವೆ.
ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ…
ತಮ್ಮ ವಾದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಚೇತನ್ ಭಗತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅವರ “ಪರಿಣಾಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು” (Theory of Evolution) ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾರ್ವಿನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೀವಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, “ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ” ಜೀವಿಗಳೇ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತವೆ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ದೈತ್ಯ ಜೀವಿಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಬದಲಾದಾಗ, ಅವು ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿದುಹೋದವು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಬಲಹೀನವಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿವೆ.
ಕೆರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಹೇಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ?
ಈ “ಜಿರಲೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು” ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಬಲ್ಲದು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ವಾತಾವರಣವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಹಳೆಯ ಕೆಲಸದ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿಸಿಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ “ನಾನು ತುಂಬಾ ಅನುಭವಸ್ಥ, ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸಿಂಹದಂತೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹಠ ಹಿಡಿದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿಯುವುದು ಖಚಿತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿರಲೆಯಂತೆ ಸರಳವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು.
ಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಗುಣ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು, ಅಹಂ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಮ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಠಮಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮುರಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎದುರಿಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ (Adaptability) ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದಾಗ, ಸಿಂಹದಂತೆ ಕೇವಲ ಕೋಪದಿಂದ ಕಿಡಿಕಾರದೆ, ಜಿರಲೆಯಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ.