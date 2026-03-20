ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲ ಗುಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒರೆಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 'Dreame D20 Ultra' ಎಂಬ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೋಬೋಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ 39,999 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಈ ಸಾಧನವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿವೆ. ಈ ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಕಸ ಗುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇವುಗಳು ಈಗ ನೆಲ ಒರೆಸುವ (Mopping) ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಆದರೆ, Dreame D20 Ultra ತನ್ನ ವಿಶೇಷ 'ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್' ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಗುಡಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಮಾಪ್ (Mop) ಅನ್ನು ತಾನೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
1. ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ
ಈ ರೋಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಬಹುದು
ಕೇವಲ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ (ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದು).
ಕೇವಲ ಮಾಪಿಂಗ್ (ನೆಲ ಒರೆಸುವುದು).
ಮೊದಲು ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ನಂತರ ನೆಲ ಒರೆಸುವುದು (ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ).
2.ಸೆಲ್ಫ್-ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಡಾಕ್ (ತಾನೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)
ಇದರ ಡಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ, ಡಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ ರೋಬೋಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾಪ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್
ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬಳಸುವಾಗಲೇ ಇದು ಇಡೀ ಮನೆಯ ನಕಾಶೆಯನ್ನು (Map) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಅಥವಾ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
Dreame App ಮೂಲಕ ನೀವು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೂ ನಿಮ್ಮ ರೋಬೋಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಬಹುದು.
4. ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷನ್ ಪವರ್ (ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ) ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
'ಕ್ವಯ್ಟ್ ಮೋಡ್' (Quiet Mode) ಬಳಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅಥವಾ ಜಮಖಾನೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ತನ್ನ ಒದ್ದೆ ಮಾಪ್ ಅನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
5. ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ಬೆಡ್ರೂಮ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿದ್ದು, 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.
Dreame D20 Ultra ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಾಳುಗಳು ಸಿಗದವರಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವರ. 39,999 ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನವು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಭಾರತದ ಧೂಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಕೊಳೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ, ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅಮೋಘವಾಗಿದೆ.