'ಫ್ಲರ್ಟ್' ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಿರಾ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸದ್ದೇ ಮಾಡದೆ, ಕೇವಲ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ?. ಹೌದು. ಇಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಾಂತವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ದೇಹಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಮೌಖಿಕ ಸಂವಹನ ಸಂದೇಶಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯಂತೂ ಮುಖಭಾವ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸನ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದ್ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾ?, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ.
ದೀರ್ಘ ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕ
ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಸಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲದ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ನಿರಾಳತೆಯ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ದೇಹದ ಭಂಗಿ
ದೇಹದ ಭಂಗಿಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭುಜಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ, ತೋಳುಗಳನ್ನ ಚಾಚದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಾಂತ್ವನ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಂಗಿಯೂ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಕೂದಲನ್ನ ಕಟ್ಟುವ ರೀತಿ
ಕಿವಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕೂದಲನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಫ್ಲರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ದೇಹ ಭಾಷೆ
ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಲನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅನುಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ತುಂಬಾ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?, ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಪದಗಳಿಲ್ಲದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಾಲೋದು
ಕೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗುವುದರಿಂದ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಮನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಹ ಈ ಸನ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಚರ್ಚೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮುಖಭಾವ
ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೃತಕವಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮಾತನಾಡದ ಸಂಕೇತಗಳು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯದೆಯೇ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ತಲೆಯಾಡಿಸುವಿಕೆ
ಕೇಳುಗರಾಗಿ ತಲೆಯಾಡಿಸುವುದು ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸನ್ನೆಯು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಳಸುವ ಗಮನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೌನ ಸನ್ನೆಯು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗೋದು
ಮೃದುವಾಗಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ನಗುವ ಮೂಲಕ ಆನಂದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳ ಮಹಿಳೆಯರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ನಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆನಂದದಾಯಕ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಲೆ ಓರೆ ಮಾಡೋದು
ಕೇಳುವಾಗ ತಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓರೆಯಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಸನ್ನೆಯನ್ನು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂವಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕಠಿಣವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸನ್ನೆಯು ಗಮನ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಮೌಖಿಕ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ದೂರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಭ್ಯವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.