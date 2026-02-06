- Home
ತಂದೆ ರಮೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕರ್ಣನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಚಿಗುರಿದೆ. ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಯಲು ನಿಧಿ FLAMES ಆಟ ಆಡಿದ್ದು, ಮದುವೆಯ ಬದಲು ಸ್ನೇಹ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಕರ್ಣ-ನಿಧಿ ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಬದಲಾದ ಕರ್ಣ
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ (Karna Serial) ಸದ್ಯ ಕುತೂಹಲದ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರುವ ಕರ್ಣ ಈಗ ರಮೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದಾಗಲೇ ಪತ್ನಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ಣ. ಪೂಜೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ರಮೇಶ್ನನ್ನು ಉಪವಾಸವಿಟ್ಟು ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಆತ ಪತ್ನಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.
ನಿಧಿ-ಕರ್ಣ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ
ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ಇದೀಗ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಧಿಯ ಲವ್ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ನಿತ್ಯಾಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ನಿತ್ಯಾಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಮೋ ಒಂದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಲವ್ ವಿಷ್ಯ
ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ತನ್ನ ಮತ್ತು ಕರ್ಣನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದು, FLAMES ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಾಗಿ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.
ಏನಿದು FLAMES?
F- Friend, L- Lover, A- Affecion, M-Marriage, E- Enemy, S-Siblings ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ನಿಧಿ. Karna ಮತ್ತು Nihdhi ಎಂದು ಬರೆದು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ N ತೆಗೆದು ಉಳಿದ ಅಕ್ಷರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ 8 ಬರುತ್ತದೆ. FLAME ಎಂದು ಬರೆದು, 1,2,3,4 ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಾ 8ನೇ ಅಕ್ಷರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಅಕ್ಷರ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರದ್ದು ಎಂದು ನಿಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.
ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬೇಕಿತ್ತು
ಅವಳಿಗೆ M ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ (ಮದುವೆ) ಎನ್ನುವುದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯಾ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಆ ಷೀಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆಯೋ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸದ್ಯ ತಿಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ.
M ಬದಲು F
ಆದರೆ, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗ್ತಿರೋದು ಏನೆಂದರೆ, ನಿಧಿ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾ ನಡುವೆ ಬರುವ 8 ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಏನೇ ತಿಪ್ಪರಲಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಎಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.
