ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಮೊದ್ಲು ಹುಡ್ಗೀರು ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ
Behaviour changes before cheating: ಅಂದಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹುಡುಗಿಯರ ನಡವಳಿಕೆಯು ಸಂಬಂಧವು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಸೂಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಂತರವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಭವಿಸಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ.
ಮಾತನಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಮೊದಲು ಗಮನಿಸುವುದು ಅವಳು ಮಾತನಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಈಗ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಥವಾ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಕರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ
ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಬರುವ ಕರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರೆಯನ್ನು ತುರ್ತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇರೇನಾದರೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಂಗ್ಯ, ಚುಚ್ಚುವ ಮಾತುಗಳು
ಮಾತುಗಳು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರಲ್ಲ. ವ್ಯಂಗ್ಯ, ಚುಚ್ಚುವ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ.
ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಕಟ್
ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವಳು ಈಗ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. "ನಾವು ನಂತರ ಮಾತನಾಡೋಣ" ಎಂದು ಬೇಗನೆ ಚಾಟ್ ಮುಗಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ
ಸಮಯವಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತಳಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ನೆಪಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಆದರೆ ಅವಳು ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಅವಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ದಿನಚರಿ, ಫೋನ್ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
