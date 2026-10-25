Arjun Sarja daughter marriage: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಅಂಜನಾ ಅರ್ಜುನ್, ತಮ್ಮ 14 ವರ್ಷಗಳ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳೆಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯಮಿ ಇಸಾಯ್ ನಟ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರುವ ಮೂಲಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಡಗರ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರಿ ಅಂಜನಾ ಅರ್ಜುನ್, ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ವಿದೇಶಿ ಗೆಳೆಯ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ಇಸಾಯ್ ನಟ್ಟರ್ (Isai Natter) ಜೊತೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಇದೀಗ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರುವ ಮೂಲಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
14 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗೆ ಸುಖಾಂತ್ಯ
ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಗೂ ಲೈಮ್ಲೈಟ್ನಿಂದ ಸದಾ ದೂರವಿದ್ದು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂಜನಾ, ಇಸಾಯ್ ನಟ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಸಾಯ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಜನಾ, "13 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ನಂತರ ನಾನು ಮದುವೆಗೆ ‘ಹೌದು’ ಎನ್ನದೇ ಇರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿವೆ.
ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ತಾರಾ ಕುಟುಂಬ
ಅಂಜನಾ ಮತ್ತು ಇಸಾಯ್ ಅವರ ಈ ಶುಭ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಸರ್ಜಾ ಕುಟುಂಬ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ, ತಾಯಿ ನಿವೇದಿತಾ ಅರ್ಜುನ್ (ಆಶಾ ರಾಣಿ), ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ಅಳಿಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಪ್ತ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು ಹಾಜರಿದ್ದು ನವದಂಪತಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಮದುವೆ ತಮಿಳು ನಟ ಉಮಾಪತಿ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕಿರಿಯ ಮಗಳ ಮದುವೆಯೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನವಜೋಡಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಜನಾ
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ಇಬ್ಬರೂ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಂಜನಾ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಹಾದಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರಾಣಿಹಿಂಸೆ ರಹಿತವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ (ಸೇಬು ಹಾಗೂ ಅನಾನಸ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ) ತಯಾರಾಗುವ ‘ಸರ್ಜಾ’ (Sarjaa) ಎಂಬ ಐಷಾರಾಮಿ ವೆಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಅಂಜನಾ ಕೈಹಿಡಿದಿರುವ ವರ ಇಸಾಯ್ ನಟ್ಟರ್ (Isai Natter) ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂಜನಾ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇವರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹವೇ ಗಾಢ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ, ಇದೀಗ 14 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಒಡನಾಟ ಹಸೆಮಣೆ ಏರುವ ಮೂಲಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.
2024 ಜೂನ್ 10 ರಂದು ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ, ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರಿ ಅಂಜನಾ ಅವರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮುದ್ದಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹರಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಮತ್ತು ನಿವೇದಿತಾ ದಂಪತಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.