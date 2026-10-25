Rajeev Kanakala tears for Suma: ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್' ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ರಾಜೀವ್ ಕನಕಾಲ ಗದ್ಗದಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾ ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ ಪತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಸ್ವತಃ ಸುಮಾಗೂ ಕಣ್ಣೀರು ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣದ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ-ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ಡೇಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಿಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಟಾಪ್ ನಿರೂಪಕಿ ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ ಅವರ ಡೇಟ್ಸ್ ಸಿಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಸುಮಾ, ಸದಾ ಟಿವಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತಿ, ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಾಜೀವ್ ಕನಕಾಲ ಇಬ್ಬರೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್' (Festivals For Joy) ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ 5 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಜರುಗಿವೆ.
23 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ‘ಗುಪ್ತದಾನ’
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ ಪತಿ ರಾಜೀವ್ ಕನಕಾಲ, ಪತ್ನಿಯ ಸಮಾಜಸೇವೆಯನ್ನು ನೆನೆದು ಗದ್ಗದಿತರಾದರು. "ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವುಕನಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಸುಮಾ ನಡೆದುಬಂದ ಹಾದಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಆಕೆಯ ಛಲ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವೇ ಕಾರಣ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎರಡನ್ನೂ ಆಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನಂಥ ಗಂಡನನ್ನು ಆಕೆ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ" ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಕಣ್ಣಂಚು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಸುಮಾ ಸಮಾಜಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿನ್ನೆಯೋ ಇಂದೋ ಆರಂಭವಾದದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡು-ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ, ಅಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 23 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆಕೆಯ ಚಾರಿಟಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಆಕೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಗುಪ್ತದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಗತಿಕರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂತೋಷ ಹಂಚಲು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 'ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್' ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದಳು" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು.
"ನೀನು 116 ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕು ಸುಮಾ!"
ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ತೀವ್ರ ಭಾವುಕರಾದ ರಾಜೀವ್ ಕನಕಾಲ, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ, "ನಾನು ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ... ಸುಮಾ, ನೀನು ದೀರ್ಘಾಯುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಿನಗೆ 116 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ! ಇಂತಹ ಸಮಾಜಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನೀನು ಕನಿಷ್ಠ 116 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಲೇಬೇಕು" ಎಂದು ಕೈಮುಗಿದು ಅಳತೊಡಗಿದರು.
ಗಂಡನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿದ ಸುಮಾ
ಪತಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಸುಮಾ ಕೂಡ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಗಳಗಳನೆ ಅತ್ತುಬಿಟ್ಟರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ "ಲವ್ ಯೂ ಸುಮಾ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ರಾಜೀವ್ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದರು. ತಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಓಡಿಹೋದ ಸುಮಾ, ಪತಿಯ ಕೈಹಿಡಿದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಪತಿಯ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು.
ಸ್ಟಾರ್ ದಂಪತಿಯ ಈ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಂಡ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾ ಕಾಮಿನೇನಿ ಹಾಗೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿ ಕರತಾಡನ ಮಾಡಿದರು. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನೂ ಒದ್ದೆಯಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್
ಇದು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆಯ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಒಂದು ನೋಂದಾಯಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ (Non-Profit NGO). ಸಮಾಜದ ಬಡವರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು ಮತ್ತು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಇದು ತನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು (5th Anniversary) ಪೂರೈಸಿದೆ.