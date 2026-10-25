Raj B Shetty Mangalore hotel: ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ನ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯನಂತೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸರಳತೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಈ ಮೇರು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರತೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ-ನಟಿಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರ ಸುತ್ತ ಬೌನ್ಸರ್ಗಳು, ಹಮ್ಮು-ಬಿಮ್ಮು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ದಂಡೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರಾವಳಿಯ ಹೋಟೆಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರಕಥೆ (Script) ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೋಟೆಲ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಎದುರಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ
ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಊಟಕ್ಕೆಂದು ತೆರಳಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎದುರು ಸೀಟಿನಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಐಪಿ ಹಾವಭಾವ ತೋರದೆ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಲೇ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಟ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಹಮ್ಮು-ಬಿಮ್ಮು ಇಲ್ಲದ ಅವರ ಸರಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಅಭಿಮಾನಿ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಯ ಮನದಾಳದ ಮಾತು
ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪೂಜಾರಿ ಯತೀಶ್ ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು, ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಊಟಕ್ಕೆಂದು ಹೋದ ಘಟನೆ ಇಷ್ಟು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಊಹಿಸಿರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಎದುರಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಊಟ ಸವಿಯುತ್ತಲೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪ್ರತಿಮ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ನನ್ನನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಮ್ಮ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ ಕಾಯಕವನ್ನೇ ದೇವರೆಂದು ನಂಬಿರುವ ಈ ನಟನ ಸರಳತೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡಿನ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ನೈಜ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರತಿಭೆ ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ.
ತಿರುವು ನೀಡಿದ 'ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ' (2017)
2017ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಅಡಿಯಿಟ್ಟರು. ನಾಯಕ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ಇರಬೇಕು, ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ರೂಢಿಗತ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುರಿದು, ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರಿ ಬಕ್ಕತಲೆಯಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಕನ ಕಥೆಯನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವುಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ತಂದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ, ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿತು.
2021ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭ ವಾಹನ' ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕ್ರೈಮ್-ಡ್ರಾಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನಿಂತಿತು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಶಿವ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ‘ಶಿವ’ ಎಂಬ ರಗಡ್ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಅವರ ‘ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜುಮಲ್ಲಿಗೆ’ ಹಾಡಿನ ಹುಲಿವೇಷದ ನೃತ್ಯ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು. ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್, ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ದಿಗ್ಗಜ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು.
ಮಲಯಾಳಂನ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರ ‘ಟರ್ಬೋ’ (Turbo) ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ (ವೆಟ್ರಿವೇಲ್ ಷಣ್ಮುಗಂ) ಅಬ್ಬರಿಸಿ, ಪರಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ.
ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಹಮ್ಮು-ಬಿಮ್ಮು ಇಲ್ಲದ, ಕಾಟನ್ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೀನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ. ಕಥೆಯ ಹೀರೋಗಿಂತ ಕಥೆಯೇ ಹೀರೊ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬುವ ಅವರು, ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವುದು, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆರೆಯುವುದು ಇವರ ಸಹಜ ಗುಣ.
ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ನಿಜವಾದ ಕಲಾ ತಪಸ್ವಿ!