ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೂನಂ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ವಿದಾಯದ ವೇಳೆ ಭಾವುಕರಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು! ತಾಯಿಯಂತೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ತಿಲಕವಿಟ್ಟು, ಹರಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಮಮತೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು. ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಭದ್ರತೆಯ ಕೋಟೆಯಾದ 'ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ'ದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ವಿದಾಯದ ದೃಶ್ಯ ಇಡೀ ದೇಶದ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ. ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೂನಂ ಗುಪ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ತಾಯಿಯಂತೆ ತಿಲಕವಿಟ್ಟು ಹರಸಿದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಕರ್ತವ್ಯದ ದಿನಗಳು; ನೆರಳಿನಂತೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಮಗಳು!
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹುದ್ದೆ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯದ್ದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾಯಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಹವಾಮಾನ ಇರಲಿ ನೆರಳಿನಂತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಬೇಕು. ಕೇವಲ ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ನಂಟು, ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಸಶಕ್ತ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೀಡುವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಪ್ರವಾಸಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಠಿಣ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೂನಂ ಗುಪ್ತಾ ತೋರಿದ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ-ಅಧೀನ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಕರಗಿ, ತಾಯಿ-ಮಗಳ ಅನುಬಂಧ ಚಿಗುರಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪೋಟೋಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ವಿದಾಯದ ಆ ಕ್ಷಣ: ತಾಯ್ತನದ ಮಮತೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ!
ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೇವೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಪೂನಂ ಅವರ ವಿದಾಯದ ದಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಭಾವುಕತೆ ತುಂಬಿತ್ತು. ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಯೆಂಬ ಗರ್ವ ಮರೆತು ಒಬ್ಬ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಪೂನಂ ಅವರ ಹಣೆಗೆ ಮಮತೆಯಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಂಕುಮ ತಿಲಕ ಇಟ್ಟರು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳೂ ತುಂಬಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಬಾಗಿದ ಭುಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ಸವರಿದ ತಾಯಿಯಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಚಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿತು.
ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ತಾಯ್ಮನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ!
ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಗ ಮತ್ತು ಪತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಪಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರು. ಒಂಟಿತನದ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ತಾಯ್ತನದ ಮಮತೆ ಎಷ್ಟು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೇವಲ ಕೆಲಸಗಾರರಂತೆ ನೋಡದೆ, ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪಾಠ!
ಅಧಿಕಾರ, ಅಂತಸ್ತು, ಹುದ್ದೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಕರ್ತವ್ಯದ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಈ ಅಪೂರ್ವ ವಿದಾಯದ ಕಥೆ, ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟುವಂತಿದೆ.