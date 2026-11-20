ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆಯ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದ ವಿವಿಧ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.20): ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 19ರ ಗುರುವಾರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಹಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪತ್ನಿ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಸಂಭ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಿವು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಮದುವೆಯ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನಿರುದ್ದ್
ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರು ಕಾವ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕ್ಷಣ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು, ರ್ಯಾಂಪ್ನಂತಿರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವೇಳೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ನವಜೋಡಿಯನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ್, “ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾಯಾಜಾಲ” (My favourite kind of magic) ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರು ಚಾಂಪೇನ್-ಗೋಲ್ಡ್ ಬಣ್ಣದ ನೆಲದವರೆಗೂ ಉದ್ದವಾಗಿರುವ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಳೆಯುವ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಗೌನ್ ಭುಜ ಮತ್ತು ತೋಳುಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗರಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾವ್ಯಾ ಅವರ ಉಡುಗೆಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿಲು ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬ್ಲೇಜರ್ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇಳೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರು ಕಾವ್ಯಾ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಹಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಗೂ ಡಬಲ್-ಬ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರು ಐವರಿ-ವೈಟ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಶೈಲಿಯ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ತೊಡೆಯವರೆಗಿನ ಸ್ಲಿಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದ ಗೌನ್ಗೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಣ್ಣದ ಆಫ್-ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವಿತ್ತು. ಚಿನ್ನದ ಹೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅವರು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ
ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ನವೆಂಬರ್ 11, 2026ರಂದು ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಮದುವೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರು, “ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವವಳು. ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವಳು. 11.11” (My once in a lifetime. for a lifetime. 11.11) ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಈ ಜೋಡಿ ನವೆಂಬರ್ 21, 2026ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಾರಂಭ ತಾರೆಯರ ಸಮಾಗಮವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.