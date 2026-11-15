ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ವೇಗಿ ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದ ₹4 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.15): IPL 2027ರ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಟಗಾರರ ಟ್ರೇಡ್ ಕುರಿತ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಎರಡು ಬಾರಿ IPL ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ₹4 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಲ್-ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮೂಲಕ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ESPNcricinfo ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ₹4 ಕೋಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು SRH ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 2025ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಟಗಾರನನ್ನು ₹8 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್, ಇದೀಗ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತಿಮಗೊಂಡರೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಹರಾಜು ಪರ್ಸ್ನಿಂದಲೂ ₹4 ಕೋಟಿ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ.
2025ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಲ್ಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದ GT
2025ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ₹8 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹರ್ಷಲ್ಗಾಗಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ₹6.5 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಗುಜರಾತ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿತ್ತು. 2025ರ IPL ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಲ್ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 16 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ 2026ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅವರು ಒಂದೂ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದೆ, ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 10.82 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಭಾರತೀಯ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತು ಸಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರಿಗೆ SRH ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ
ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ತಮ್ಮ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಎಸೆತಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ವೈವಿಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. 2021ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಪರ 32 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 2024ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) ಪರ 24 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ತಂಡಗಳ ಪರ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ತವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿರುವ ಹರ್ಷಲ್!
ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತಿಮಗೊಂಡರೆ ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ತಮ್ಮ ತವರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಾದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಮತ್ತು ಮೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ನೆಹ್ರಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ಅದು ಅವರ ಐದನೇ IPL ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ₹4 ಕೋಟಿಯ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.