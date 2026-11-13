ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ 'ಸ್ವಯಂ ಗೌರವ ವಿವಾಹ' ಪದ್ಧತಿಯಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ಹಾಗೂ ಚೈನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.13): ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ (Anirudh Ravichander) ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡ 'ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್' ಸಹ-ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ (Kavya Maran) ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ್ಮತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ 'ಸ್ವಯಂ ಗೌರವ ವಿವಾಹ' (Self-Respect Marriage) ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುಂದರ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಪರಸ್ಪರ ಹಾರ ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಚೈನ್ (Matching Pendants) ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವೈವಾಹಿಕ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ನಡೆದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಳಿಕ, ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿತು. ಮದುವೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರು ಕಾವ್ಯಾ ಅವರ ಕತ್ತಿಗೆ ಚೈನ್ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇವರು ಅನುಸರಿಸಿದ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಡಿಎಂಕೆ (DMK) ಐಟಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಟಿ.ಆರ್.ಬಿ. ರಾಜಾ (Dr T R B Rajaa), ನವಜೋಡಿಯು ಸ್ವಯಂ ಗೌರವ ವಿವಾಹವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಎಕ್ಸ್' (X) ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಹೌದು... ಕಾವ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಪರಸ್ಪರ ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು... #ತಲೈವರ್ (ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್) ಅವರು ಕಾವ್ಯಾ ಕೈಗೆ ಚೈನ್ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು #ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ (ರಜನಿಕಾಂತ್) ಅವರು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಕೈಗೆ ಚೈನ್ ನೀಡಿದರು. ವಧು-ವರರು ಪರಸ್ಪರ ಚೈನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಹೃದಯಗಳ ಈ ಮಿಲನವನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಸೋದರ ಮಾವ ಆಗಿದ್ದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಕಾವ್ಯಾ ತಂದೆ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು 'ಸ್ವಯಂ ಗೌರವ ವಿವಾಹ' (Self-Respect Marriage)?
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಪೆರಿಯಾರ್ ಇ.ವಿ. ರಾಮಸಾಮಿ (Periyar EV Ramasamy) ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ 'ಸ್ವಯಂ ಗೌರವ ಚಳವಳಿ'ಯಿಂದ (Self-Respect Movement) ಈ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪುರುಷಪ್ರಧಾನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದು ಈ ಚಳವಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಾಹವು ಮಾನ್ಯವಾಗಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುರೋಹಿತರ ಸಮ್ಮತಿ ಅಥವಾ ಸುದೀರ್ಘ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ವಧು-ವರರು ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾರ, ಉಂಗುರ ಅಥವಾ ಚೈನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. 1967 ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 'ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ'ಗೆ (Hindu Marriage Act) ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 7-A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಾರ ಅಥವಾ ಉಂಗುರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಇಂತಹ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಪ್ರೇಮಕಥೆ
ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸದಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ, ತಾವು ಹೇಗೆ ಭೇಟಿಯಾದೆವು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಮೂಲದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಒಬ್ಬರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆಯಾದಾಗ ಇವರ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಪುಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಆ ಮೂಲ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಳಿಸಲಾದರೂ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. 2025 ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಅನಿರುದ್ಧ್, "ಮದುವೆಯಾ? ಹಹಹ.. ಕೂಲ್ ಆಗಿರಿ ಗೆಳೆಯರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರ ಪೋಷಕರಾದ ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಮಾರನ್ ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎ. ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಗಳ ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ಅಧಿಕೃತಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಗ್ರೀಸ್ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜರ ದಂಡು
ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಲೋಕದ ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲತಾ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಪುತ್ರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಜನಿಕಾಂತ್, ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್, ದಯಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎ.ವಿ. ಸುರೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆಪ್ತರು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನಿರುದ್ಧ್, "ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವ ಕ್ಷಣ, ಇಡೀ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ (My once in a lifetime, for a lifetime. 11.11)" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ದಂತದ ಬಣ್ಣದ (Ivory) ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರೆ, ಕಾವ್ಯಾ ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ (Blush-pink) ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಆರತಕ್ಷತೆ
ಗ್ರೀಸ್ ವಿವಾಹದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಟಿಸಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೋಳ (ITC Grand Chola) ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಆರತಕ್ಷತೆ (Reception) ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ, ರಾಜಕೀಯ, ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. '3', 'ಜೈಲರ್', 'ವಿಕ್ರಮ್', 'ಲಿಯೋ' ಮತ್ತು 'ಜವಾನ್' ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಪುತ್ರಿ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಅವರು ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಪರಿಚಿತರು.