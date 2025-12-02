Life advice chanakya: ಈ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯರು ಕೆಲವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಅದು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಇಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯರು ಕೆಲವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಂತ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸುವ ಜನರು
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸುವ ಅಥವಾ ಸ್ವಭಾವತಃ ದುರಾಸೆಯಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಾರದು. ಚಾಣಕ್ಯರು ಈ ಜನರ ಸಹವಾಸವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅವರ ಸಹವಾಸವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಜನರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಜನರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಾರದು. ಅಂತಹ ಜನರ ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋಪವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಶತ್ರು. ಕೋಪಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಭಯ, ಅಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೋಸಗಾರರು ಇತರರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ
ಸುಳ್ಳುಗಾರ, ವಂಚಕ ಅಥವಾ ಮೋಸಗಾರ ಸ್ವಭಾವತಃ ಇತರರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಜನರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಮಾನ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅಂತಹ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಜನರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಸೋಮಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವವರು
ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸೋಮಾರಿತನವೇ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಿನವಿಡೀ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಆದರೆ ಅವುಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಯಾರಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದುಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಾಗ ನೀವೇ ಏನೇ ಮಾಡಲು ಹೋದರೂ ಅಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.