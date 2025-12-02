ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೆವ್ವ, ಭೂತ-ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಕಾಣುತ್ತಾರಂತೆ, ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ?
Paranormal activities these zodiac signs can recognize ghosts ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲೌಕಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇವರಿಗೆ ದೆವ್ವ, ಭೂತ-ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಕಾಣುತ್ತಾರಂತೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೇಗ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು. ಅವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಲೌಕಿಕತೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಆಳವಾದ ಚಿಂತಕರು. ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಅವರಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಲೌಕಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಅಲೌಕಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮರು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮಗಳು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲೌಕಿಕತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅವರು ನಿಗೂಢತೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಾಣದ ಪ್ರಪಂಚಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.