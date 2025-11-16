Chanakya Niti: ಒಳಗೊಂದು, ಹೊರಗೊಂದು.. ಈ 4 ಪುರುಷರನ್ನು ನಂಬ್ಲೇಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯ
Relationship guidance Chanakya: ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಜನರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೂರವಿರಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಂಬಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಎಂದಿಗೂ ನಂಬಬಾರದು...
ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಈ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತಸಂಬಂಧದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಜನರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೂರವಿರಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಂಬಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಪದೇ ಪದೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಪುರುಷರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಂಬಬಾರದು. ಸುಳ್ಳುಗಾರರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು. ಈ ಪುರುಷರು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಯಸುವವರು
ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜನರು. ಅಂತಹ ಜನರು ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವವರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ದುರಾಸೆ, ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜನರು
ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅವರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಂಬಬೇಕು.
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆಪಡುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಪುರುಷರಿಂದ ನೀವು ದೂರವಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಜನರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂತಹ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.