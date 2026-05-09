Modern Lifestyle Issues: ಕೇವಲ ತನ್ನ ಮನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಲು ಈತ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ತೀವ್ರ ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ 27 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ರೆಡ್ಡಿಟ್ (Reddit) ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಜೀವನದ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಈತ ತಿಂಗಳಿಗೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಷರತ್ತುಗಳು
ಈ ಯುವಕನು ತನಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು (Emotional Intelligence) ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಅವರ ಧ್ವನಿ ಸದಾ ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿನಯವಿರಬೇಕು.
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವೇಳೆ ಜಗಳ ಅಥವಾ ಕಲಹಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಾರದು.
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಕಾಳಜಿ ಇರುವಂತೆ ನಟಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ತನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ತಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತ ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ನೋವಿನ ಕಥೆ
ತನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವ ಯುವಕ, ತನ್ನ ಪೋಷಕರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವು ಅತ್ಯಂತ ಕಹಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರಿಂದ ತಾನು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ಇರುವ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಟ್ಟರೆ ಅದು ತನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ಆತನಿಗಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆಗಳು ಅಥವಾ ಒತ್ತಾಯಗಳು ಬೇಡವೆಂದು ಆತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ಅನೇಕ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಮರುಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು, "ನಾವು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ, ಈ ಹಣವನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ದಾನ ಮಾಡು" ಎಂದು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಯುವಕ, "ಹಲವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವುದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಹಣ ನೀಡಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಬಂಧವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾತುಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಗಿದರೆ ಮುಂದೆ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಆತ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಕಥೆಯು ಇಂದಿನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ಹಣದಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಏಕಾಂಗಿತನ ಆತನನ್ನು ಎಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತಿದೆ.