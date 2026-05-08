Shweta Desai story: ಅಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 'ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್' ಆಗಿದ್ದ ಆಕೆ, ಇಂದು ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುಡಿಸಿ, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಕೋಟಿ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ವೇತಾ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಏಕೆ? ಅವರ ಈ ಪಯಣದ ಹಿಂದಿರುವ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಇಡೀ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಬಿಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಶ್ವೇತಾ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಕಥೆ. ಲಂಡನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (£100,000) ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ವೇತಾ, ಇಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಯಾಕೆ, ಇದೆಲ್ಲಾ ಹೇಗಾಯ್ತು ಮುಂತಾದ ವಿವರ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ವೇತಾ
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಶ್ವೇತಾ, 2008ರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಲಂಡನ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಬ್ಯುಟಿಕ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ' ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್' ಅಂತಹ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರದ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಅವರ ಬಳಿ ಡಿಸೈನರ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಉಡುಪುಗಳ ರಾಶಿಯೇ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಥೇಟ್ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಂತೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ
2023ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಅವರ ಪತಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಲಭಿಸಿತು. ತನ್ನ ಸಂಸಾರ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪತಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಶ್ವೇತಾ ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಟಿ ಸಂಬಳದ ವೈಭವದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಂಡನ್ಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅತೀವವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು (Identity Crisis) ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಶ್ವೇತಾ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅದು 'Airbnb' ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಕಸ ಎತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದವು. "ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾನು ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು" ಎಂದು ಶ್ವೇತಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ಪಾಠ
ಶ್ವೇತಾ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. "ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು" ಎನ್ನುವ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಮನದಾಳದಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೂ, ಅವರು ಇಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಧೈರ್ಯದ ಪಯಣ ಸೋಲಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬದುಕಿನ ಹೊಸ ಅರ್ಥದ ಹುಡುಕಾಟವಾಗಿದೆ.