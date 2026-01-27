Habits sons learn from fathers: ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಗುಣಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಮೌನವಾಗಿ ಕಲಿಯುವ 10 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಗುಣವು ಅವನೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ತಂದೆ ಅವನ ಮೊದಲ ಮಾಡೆಲ್. ತನ್ನ ತಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಆರೋಪ ಮಾಡದೆ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮಗ ನೋಡಿದಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೂರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಕಲಿಸಲ್ಲ, ಅದು ಅವನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯ.
ಸಂಯಮ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದ ತಂದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಗ ಮೌನವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಂದೆಯಾದವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡರೆ 'ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಕಿರುಚುವುದು ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಂಯಮ' ಎಂದು ಮಗನೂ ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅರಚಿದರೆ ಮಗನೂ 'ಕೋಪ ಸಾಮಾನ್ಯ' ಎಂದು ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ.
ಗೌರವ
ತಂದೆ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸಿದರೆ, ಮಗನೂ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮಗ ತನ್ನ ತಂದೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿ, ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯನ್ನೇ ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ.
ಗೆಲುವು-ಸೋಲು
ತಂದೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರವೂ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಂತರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನೇ ಇರಲಿ ಸೋಲು ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂದು ಮಗನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ನಿಜವಾದ ಸೋಲು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ.
ಸೋಮಾರಿ
ತಂದೆ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮಗನೂ ಅದೇ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ತನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು, ಸಂಜೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವುದನ್ನು, ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮಗನು ಅದೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಗನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ
ತಂದೆ ತಪ್ಪುಗಳ ಮುಂದೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎಂಬುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಮಗನು ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ.
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ
ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡದೆ, ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಕವೆಂದು ತಂದೆ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಆಧಾರಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಬೆಂಬಲವು ಯಶಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಣವಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಕಲಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ
"ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದೆ" ಎಂದು ತನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಗನಲ್ಲಿ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಗನಿಗೆ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಿರುವುದಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಮಗನ ಮೊದಲ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ 70% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ತಂದೆ ಅಥವಾ ಮಗನು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಅವರೇ ಮಗನ ಮೊದಲ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ.