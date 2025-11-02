Parenting Tips: ಮಗುವಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಎಂದಿಗೂ ಈ 4 ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಆತಂಕವೇ. ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಈ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜ್ವರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದ ಆ ನಾಲ್ಕು ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಎಂದಿಗೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಜ್ವರ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಬಿಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಕೈಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಧಾನ ಜ್ವರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಜ್ವರವಿದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಬಳಸಿ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್
ಡಿಜಿಟಲ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ನಿಖರವಾದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿಯ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿ.
ಗನ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಬಳಸಬೇಡಿ
ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಅಥವಾ ಗನ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ಗಳು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಅಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾದ ಓದುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಗುವಿನ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದು
ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ಕೈ, ಪಾದ ಅಥವಾ ಹಣೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಜ್ವರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು. ಇದು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಆರಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.