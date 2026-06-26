ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ AI ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪದಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಖಾಸಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ (ಜೂ.26): ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಮೆಟಾ' (Meta), ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಉಂಟಾದ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಭೀಕರ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ AI ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
'ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್' (Model Capability Initiative - MCI) ಹೆಸರಿನ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಒತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರ (Keystrokes), ಮೌಸ್ನ ಚಲನೆಗಳು, ಕ್ಲಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು AI ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳಪೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (Access Controls) ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೆಟಾದ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 'ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್' ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಂದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಗಳು, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮೆನು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವುದು, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ ಬಳಸುವುದನ್ನು AI ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ, ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿ
ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಮೆಟಾದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ನೋಟಿಸ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ AI ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗಳು, ಸಭೆಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ಸ್ (Meeting transcriptions), ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾಸಗಿ ಚಾಟ್ಗಳು, ನೌಕರರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಡೇಟಾ (Performance data) ಮತ್ತು ಇತರ ಕಚೇರಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮೂಲತಃ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಈ ರಹಸ್ಯ ಡೇಟಾ, ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಿನ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಡೇಟಾ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌಪ್ಯತೆ (Privacy), ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ 1,600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಜಿಗೆ (Petition) ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅತಿಯಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿತನದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಆತಂಕವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಸಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಕಳಪೆ ಭದ್ರತಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಘಟನೆಯು ಸುಧಾರಿತ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನದ ಕುರಿತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಿಯಲ್ಟೈಮ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜಾಗತಿಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ವಕೀಲರಿಂದ ತೀವ್ರ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿವೆ.
ಮುಂದುವರಿದ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆ
ಈ 'ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಟಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಆಂತರಿಕ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ AI ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಸದ್ಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡದಿರಲು ಮೆಟಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.