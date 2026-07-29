ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹಕ್ಕು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕಳಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಂಪನಿಗೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಮಾರು 19 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಸಿಂಗಾಪುರ: ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪೊಂದನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಹಕ್ಕು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು (ECT) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ (Probation) ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು "ಹಠಾತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ" ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಪರಿಹಾರವಾದ ಸುಮಾರು 19 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಕಂಪನಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹಕ್ಕು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಆಡಿಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು (Performance Standards) ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತನ್ನ ವಾದವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಡುನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಂಪನಿ
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಕಂಪನಿಯು ಆಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು ಹಾಗೂ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು.
ಕಂಪನಿಯ ಈ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಆಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹಕ್ಕು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ (Employment Claims Tribunals) ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಅವರು, ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಎಂದಿಗೂ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೌಖಿಕ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿವರಿಸದ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ, ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ (Internal Audit Report) ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ತಮಗೆ ಕೊರಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಾರದ ಕಾರಣ ತಾರತಮ್ಯ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದೂ ಮಹಿಳೆ ದೂರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಭಾಷಾ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಲ್ಬ್ಲೋವರ್ (Whistleblower) ಪ್ರತೀಕಾರದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತಾದರೂ, ಕಂಪನಿಯ ವಜಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಕ್ರಮ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಗುರುತನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಳಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಕಂಪನಿ ವಿಫಲ
ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟಿತು. ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೊಬೇಶನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 80% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 10 ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರರಷ್ಟು ಸರಾಸರಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಮಹಿಳಾ ಆಡಿಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೇವಲ 71% ಅಂಕ ಮತ್ತು 2.4 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ವಾದಿಸಿತು.
ಆದರೆ, ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಜೋಯಲ್ ಟಾನ್ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಈ ವಾದವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿ ನೀಡಿರುವ ಅಂಕಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ನೈಜ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ನೇರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರೇ (Supervisor) ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ರೇಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ವಿವರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವಂತ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು (Performance Reviews) ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ನಡೆಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ತಾನು ತಲುಪಬೇಕಾದ ಗುರಿ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನೆಂಬುದೇ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೊಬೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾನದಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು
ಉದ್ಯೋಗಿ ಗಡುವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತಾದರೂ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಆಕೆಯ ಆಡಿಟ್ ಕೆಲಸದ ನಿಜವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಗಳು ಕೇವಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದವು. ಉದ್ಯೋಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸದ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು.
ಕಾನೂನಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿತು ಗರಿಷ್ಠ ಪರಿಹಾರ!
ತಿಂಗಳಿಗೆ S$11,500 (ಸಿಂಗಾಪುರ ಡಾಲರ್) ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮಹಿಳೆಗೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋದ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ S$34,500 ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಹಕ್ಕು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ (ECT) ಗರಿಷ್ಠ ಪರಿಹಾರದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮಿತಿ S$30,000 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು (ಸುಮಾರು 19 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ) ಆಕೆಗೆ ನೀಡಲು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆದೇಶಿಸಿದರು.ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂತಹ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ತಪ್ಪು ವಜಾದಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಉಂಟಾದ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು S$57,500 ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟಾನ್ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ತಾವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸದ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೌಕರರು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ತಪ್ಪು" ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.