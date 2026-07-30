ಚೀನಾದ ಇವಿ ಕಂಪನಿಗಳ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ, ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು, ವೋಕ್ಸ್ವೇಗನ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಷೆ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ.
ಮ್ಯೂನಿಚ್/ಬರ್ಲಿನ್ (ಜು.30): ಚೀನಾದ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿರುವ ಜರ್ಮನಿಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ದೈತ್ಯ 'ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು' (BMW), ತನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುರೋಪ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೊಸ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಬುಧವಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ವಕ್ತಾರ, ನೌಕರರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (Voluntary Redundancy Programme) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೇವಾ ಶ್ರೇಣಿ ಕಡಿತವು ಕೇವಲ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ (Administration) ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (R&D/Development) ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ಪಾದನಾ (Production) ಘಟಕಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಟ್ಟು 1,60,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಚೀನಾ ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ಭೀತಿ
ಇವಿ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಭಾವ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಕಾರು ತಯಾರಕರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದ ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ, ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸಮರ ಸಾರಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಿಂದ ಇವಿ ವಾಹನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭಾರಿ ಅನುದಾನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳ (Tariffs) ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಯುರೋಪ್ ಕಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವೋಕ್ಸ್ವೇಗನ್, ಸ್ಟೆಲ್ಲಾಂಟಿಸ್ ಹಾಗೂ ಫೋರ್ಡ್ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಚೀನಾದ ಸಹವರ್ತಿ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಹಾದಿ ತುಳಿದಿವೆ. ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಿಲನ್ ನೆಡೆಲ್ಕೋವಿಚ್ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ (CEO) ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.
ವೋಕ್ಸ್ವೇಗನ್, ಪೋರ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ
ಕೇವಲ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ವೋಕ್ಸ್ವೇಗನ್, ತನ್ನ ಒಟ್ಟು 6,50,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,00,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಾರಿನ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಪೋರ್ಷೆ (Porsche): ವೋಕ್ಸ್ವೇಗನ್ ಸಮೂಹದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ಪೋರ್ಷೆ' ಕೂಡ ಭಾರಿ ಪುನರ್ರಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು 5,000 ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ 2035 ರ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದ ಸಂಖ್ಯೆ 9,000ಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಲದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮ್ಯೂನಿಚ್ ಮೂಲದ ಸ್ಟುಟ್ಗಾರ್ಟ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬುಧವಾರ ತೆರಿಗೆಪೂರ್ವ ಲಾಭವು ₹ 1.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಿಗೆ (ಸುಮಾರು £ 1.2 ಬಿಲಿಯನ್) ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ (ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದು € 1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಇತ್ತು).
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಮಾರಾಟ
2026 ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷೆಯ ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟವು ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 14,500 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಸಮೂಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ. 17 ರಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಕುಸಿತಕ್ಕಿಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು 'ಪೋರ್ಷೆ ಟೇಕಾನ್'ನಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿರುವುದು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿನ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆಯೂ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದೆ.