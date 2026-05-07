ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಕಲಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಈ ಕ್ಲೀನಪ್ ಡ್ರೈವ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೀವು ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು 'ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೆಲ್ಫಿ' ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮಂದಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರದ್ದು ಫೇಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹರಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಕಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲೀಕ ಮೆಟಾ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕ್ಲೀನಪ್ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಾಟ್ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಅದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷ್ಯ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಾದ್ಯಂತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
14 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಗೋವಿಂದ!
ಪಾಪ್ಬೇಸ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಟಾದ ಈ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. 14 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜನರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟಾ, ನಕಲಿ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್, ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೂ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ: ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನಕಲಿಯದ್ದಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಲು ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?
ನೀವು ರೋಬೋಟ್ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಫೇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದು ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಕಿರು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರು ಎಂದು ಇದು Instagram ಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಹಿತಿ
- ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ
- ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ (Settings and privacy) ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
- ಖಾತೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ (Accounts Center) ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
- ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ (Password and security)ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಪರಿಶೀಲನೆ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ (Verification Selfie) ಹೋಗಿ
ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸುವ ವೀಡಿಯೊ ಸೆಲ್ಫಿಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಪಿಗಳು, ಮಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಧರಿಸಿದ್ದರೆ ತೆಗೆಯಿರಿ.