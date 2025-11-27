Scroll to load tweet…
- Home
- News
- Politics
- Siddaramaiah Vs DK Shivakumar: ಕರ್ನಾಟಕ 'ಕೈ' ಬಣದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಸಂಘರ್ಷ; ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಟಗರು ವರ್ಸಸ್ ಬಂಡೆ
LIVE NOW
Siddaramaiah Vs DK Shivakumar: ಕರ್ನಾಟಕ 'ಕೈ' ಬಣದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಸಂಘರ್ಷ; ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಟಗರು ವರ್ಸಸ್ ಬಂಡೆ
ಸಾರಾಂಶ
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡುವೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಕುರಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಹಿಂದ ನಾಯಕರು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಪಟ್ಟದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
12:03 PM (IST) Nov 27