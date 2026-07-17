ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ 2025, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ₹8 ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮೇಲಾಧಾರ-ಮುಕ್ತ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ 2025ರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ದೇಶದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಇಎಂಐ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ 2025 ಈ ಭಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಅದೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ!
ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರ್ಬಿಐ ದತ್ತಾಂಶ!
ಆರ್ಬಿಐನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಗಳ ಎನ್ಪಿಎ ಕೇವಲ 2% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ 2020-21 ರಲ್ಲಿ ಅದು 7% ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದರರ್ಥ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕೆಲ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ!
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯು ಉನ್ನತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉನ್ನತ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ವಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 100 ಉನ್ನತ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (NIRF) ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗ್ರ 200 ಉನ್ನತ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮೇಲಾಧಾರ-ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಖಾತರಿ-ಮುಕ್ತ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಬುದಾಗಿದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹8 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಅಶಿಸ್ತನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಪಿಎಂ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ, ಅವರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್/ಶಾಖೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಸಾಲದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ವಿತರಣೆಯ ನಂತರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಅರ್ಜಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು!
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್, ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳು, ಪ್ರವೇಶ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಕಾಲೇಜು ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ಗಳು, ಶುಲ್ಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ 2025 ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸುಲಭ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಭರವಸೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಕನಸಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿದೆ.