ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ನಿಷೇಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಕ್ರಮ ಲಾಟರಿ ದಂಧೆ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 'ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲಾಟರಿ'ಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸಿಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.17): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಕ್ರಮ ಲಾಟರಿ ದಂಧೆ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಟರಿ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ 'ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲಾಟರಿ'ಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೂ ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ" ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲಾಟರಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘ (KSLRA) ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ, "ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಷೇಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟ, ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಮೈಸೂರು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MSIL) ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಧಿಕೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲಾಟರಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಒಂದಂಕಿ (ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್) ಲಾಟರಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಲಾಟರಿಗಳಂತಹ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ದಂಧೆಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಅಕ್ರಮ ಲಾಟರಿಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕುವ ಬದಲಿಗೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಲಾಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿತು" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಗೌರವದ ಬದುಕು
ರಾಜ್ಯ ಲಾಟರಿಯನ್ನು ಮರುಪರಿಚಯಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ವಿಧವೆಯರು ಮತ್ತು ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಹೊಸ ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಇದು ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ಅವರು ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮದ್ಯ, ತಂಬಾಕಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ನಿಷೇಧ ಲಾಟರಿಗೆ ಏಕೆ?; ಕೊಡಗಿನಲ್ಲೇ 194 ಕೇಸ್ ದಾಖಲು
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಘವು, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಟರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವರನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. "ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮದ್ಯದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಹಲವು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿರುವ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೂ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಷೇಧವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಲಾಟರಿ ಮರುಬಳಕೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯೇ ಮುದ್ರಿಸಿ, ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲೇ ಲಾಟರಿ ಡ್ರಾ (ವಿಜೇತರ ಆಯ್ಕೆ) ನಡೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಕೇವಲ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದರಲ್ಲೇ 2015 ರಿಂದ 2026 ರ ನಡುವೆ ಅಕ್ರಮ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 194 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ನಿಷೇಧ ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಘದ ವಕೀಲರಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಾಬು ಎಚ್.ಜಿ., "ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಲಾಟರಿಯನ್ನು ಮರುಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯವು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಯಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಲಾಟರಿ ನಿಷೇಧದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳು
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಷ್ಟ: ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ₹5,000 ದಿಂದ ₹6,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭಾರಿ ಕಂದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳು: 2007 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 17 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆ: ಕೇವಲ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದರಲ್ಲೇ 2015 ಮತ್ತು 2026 ರ ನಡುವೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಕ್ರಮ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 194 ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಲಾಟರಿಯೇ ಆನೆಬಲ: ನೆರೆಯ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯವು ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದಲೇ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ₹10,000 ದಿಂದ ₹12,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.