ಸಣ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಜೇಬಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಕೈ ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಕೋಟಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸಣ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಯೋಜನೆ. NPS ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಎರಡರ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ನೀವು 80% ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಉಳಿದ 20% ಅನ್ನು ವರ್ಷಾಶನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೇ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಏನಿದು ಎಸ್‌ಡಬ್ಲುಪಿ?

ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಷಾಶನಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವರ್ಷಾಶನ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ನಿಧಿ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷಾಶನಕ್ಕೆ ಜಮೆಯಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಥಿರ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಎಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ನ ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ (SWP) ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದ್ದು, ಇದು ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೂಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? 
ಸರ್ಕಾರೇತರ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ (NPS) ಖಾತೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವರ್ಷಾಶನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (Annuity) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಯಮವಾಗಿದೆ.ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ. 50,000 ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ರೂ. 1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವರ್ಷಾಶನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 5 ಕೋಟಿ ನಿಧಿ ಇರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಭಾಗವೇ ಈ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

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25 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?

ನೀವು ನಿಮ್ಮ 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬುವವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 35 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ರೂ. 14,000 ದಿಂದ ರೂ. 15,000 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ನೀವು 60 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯವು ಬರೋಬ್ಬರಿ ರೂ. 5 ಕೋಟಿಗಳ ಬೃಹತ್ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಈ 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 4 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉಳಿದ 20 ಪ್ರತಿಶತ ಹಣದಿಂದ, ಅಂದರೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ವರ್ಷಾಶನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 50,000 ರೂ.ಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

30 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?

ಅದೇ ರೀತಿ, ನೀವು 30 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ NPS ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 22,000 ರಿಂದ 24,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 35 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, 50,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ನೀವು 35,000 ರಿಂದ 38,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.