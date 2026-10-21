ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರ ಭೇಟಿ ಕೂಡ ನಟನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಗರ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏನಿದು ಪ್ರೀ-ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಕಥೆ?
ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ಅಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಲು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ನಟ; ಒಂದು ವಾರದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಶೂಟರ್ಗಳು!
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ (Tiger Shroff shooting attack) ನಡೆಸಲು ಆರೋಪಿಗಳು ಮೊದಲೇ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಇದೀಗ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ನಟ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಭಾನುವಾರದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದ ಕಾರಣ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ದಾಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಾರದ ಬಳಿಕ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಂದು ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಟೈಗರ್ ತಮ್ಮ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪುಷ್ಪ ನರ್ಸೀ ಪಾರ್ಕ್
ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೆಹಾನ್, ಫೂಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪುಷ್ಪ ನರ್ಸೀ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂದು ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಲು ಬರದ ಕಾರಣ, ಅವರ ಯೋಜನೆ ವಿಫಲವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಂದು ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 4.30ರಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಸುತ್ತ ಪದೇಪದೇ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಒಳಗೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಟೈಗರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಉಳಿದಿಬ್ಬರು ಪರಾರಿಯಾಗಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಟನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 48 ವರ್ಷದ ಚಾಲಕ ಫಿರ್ದೌಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಲೋಚ್ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗುಂಡು ತಗುಲಿ ಅವರ ಎಡಗೈ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಗುಂಡು ಮುಂದೋಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಲಗೈ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿಗೂ ಮುರಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೈಗರ್ ಅವರ ಎದೆ ಮತ್ತು ಬಲಗೈಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಗಾಯಗೊಂಡ ಚಾಲಕ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದ ಬಳಿಕ ಟೈಗರ್ ಸ್ವತಃ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಅದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂತಾಕ್ರೂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಾಂತಾಕ್ರೂಜ್ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿರುವ ನಾನಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಚಿನ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆಯವರ ಕೈವಾಡವಿದೆಯೇ?
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರ ಭೇಟಿ ಕೂಡ ನಟನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಗರ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇತರರ ಪಾತ್ರವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.